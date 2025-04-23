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        Haberler Gündem Güncel Son dakika deprem: Ekrem İmamoğlu'ndan deprem paylaşımı | Son dakika haberleri

        Ekrem İmamoğlu'ndan deprem paylaşımı

        Silivri Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, depremin ardından yaptığı paylaşımda, "İlk tespitlerde herhangi olumsuz vaka olmaması sevindirdi. Tüm İBB ekiplerimiz teyakkuz halinde, tüm devlet kurumlarıyla koordineli şekilde görev başındalar. İstanbul depremi ile ilgili mücadele, kurumlarımızın tamamının üstünde büyük bir beka mücadelesidir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2025 - 15:56 Güncelleme: 23.04.2025 - 15:56
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        İmamoğlu'ndan deprem paylaşımı
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan, Silivri Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

        "Avukatımın gelmesiyle birlikte, yaşanan depreme dair duygularımı şimdi ifade edebiliyorum. En büyük üzüntüm, hayatını İstanbul’u afet odaklı planlamaya adayan, bunun mücadelesini veren yöneticiler ve şehir plancılar olarak bu zor günde sizlerle olamamaktır.

        İlk tespitlerde herhangi olumsuz vaka olmaması sevindirdi. Tüm İBB ekiplerimiz teyakkuz halinde, tüm devlet kurumlarıyla koordineli şekilde görev başındalar.

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        İstanbul depremi ile ilgili mücadele, kurumlarımızın tamamının üstünde büyük bir beka mücadelesidir. Deprem meselesi seçim kazanmaktan, koltuk hırsından çok daha büyük bir meseledir. Bu nedenle acilen birliğe, beraberliğe, dayanışmaya ve ortak akla ihtiyacımız vardır.

        Depremle mücadele konusunda merkezi hükümetle birlikte çalışabilmek adına muhtelif önerilerimiz oldu.

        Bu vesileyle tekrar hatırlatmak isterim ki; kentsel dönüşümden altyapı ve üst yapı güçlendirmelerine, yeşil alanlardan ulaşıma, doğanın korunmasından kentsel gelişim prensiplerine, finansmandan bütün kurumlarla iş birliğine, İstanbul ve yakın bölgesini kapsayan geniş çaplı bir çalışma zorunluluktur.

        Ulusal ve uluslararası seferberlik duygusuyla, İstanbul Deprem Konseyi önerimiz mutlaka harekete geçirilmelidir. Kanal İstanbul ve benzeri ihanet projelerinden İstanbul’u uzak tutarak devletimiz ve milletimiz için beka problemi olan İstanbul Depremine ve sonuçlarına hızlıca hazırlanmalıyız. Milletimize geçmiş olsun."

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