Son depremler listesi 3 Nisan 2025: Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile az önce deprem mi oldu?
Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde küçük büyük birçok sarsıntı yaşanıyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Raporda irili ufaklı tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgiler yer alıyor. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 3 Nisan 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgulama…
Gün içerisinde meydana gelen depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınıyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli ve AFAD verilerine göre, bugün birçok şehirde irili ufaklı deprem meydana geldi. Peki, Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 3 Nisan 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
SON DEPREMLER LİSTESİ 3 NİSAN 2025
03-04-2025 05:55:27 40.4578 27.9544 10.72 ML 1.5 Erdek (Balıkesir) 656513
03-04-2025 05:35:54 38.4511 39.1864 7 ML 1.1 Sivrice (Elazığ) 656512
03-04-2025 05:26:39 38.4597 39.1922 7.11 ML 1.3 Sivrice (Elazığ) 656511
03-04-2025 05:05:04 38.0953 38.4356 7 ML 0.7 Çelikhan (Adıyaman) 656510
03-04-2025 04:46:40 38.1083 38.3697 7 ML 1.2 Çelikhan (Adıyaman) 656509
03-04-2025 04:34:40 38.2861 38.8547 7 ML 0.8 Pütürge (Malatya) 656507
03-04-2025 04:17:31 39.6039 38.16 7 ML 2.3 Divriği (Sivas) 656500
03-04-2025 03:42:04 37.4694 37.0389 4.46 ML 1.5 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 656503
03-04-2025 03:34:28 38.9811 37.3539 7 ML 1.3 Gürün (Sivas) 656504
03-04-2025 03:13:45 38.6953 43.4903 12.18 ML 2.2 Tuşba (Van) 656502
03-04-2025 03:01:59 37.0108 29.1672 7 ML 1.3 Çameli (Denizli) 656505
03-04-2025 02:21:03 38.0511 37.1897 7 ML 1.1 Ekinözü (Kahramanmaraş) 656506
03-04-2025 01:14:21 36.9264 28.8311 7 ML 1.2 Köyceğiz (Muğla) 656508
03-04-2025 00:47:59 38.1275 38.5506 7.04 ML 1.7 Sincik (Adıyaman) 656501
03-04-2025 00:31:56 40.3019 27.3711 6.96 ML 2.4 Biga (Çanakkale) 656499
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.