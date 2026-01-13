Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ | Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 13 Ocak 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgula

        Van ve Antalya'da deprem! 13 Ocak 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden ülke genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm sarsıntılar öğrenilebiliyor Bu listeler ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt veriyor. AFAD verilerine göre; bugün en şiddetli depremler Van ve Antalya'da meydana geldi. Bugün yaşanan tüm depremlerin merkez üssü, konumu, büyüklüğü ve derinliği gibi verilere 13 Ocak 2026 tarihli son depremler listesi üzerinden erişebilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2026 - 09:45 Güncelleme: 13.01.2026 - 09:45
        ABONE OL
        1

        Ülke genelinde büyük küçük birçok sarsıntı meydana gelmeye devam ediyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar öğrenilebiliyor. Son verilere göre bugün en büyük depremler Van ve Antalya’da ölçüldü. Peki; az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, 13 Ocak 2026 son depremler listesi sorgulama ekranı.

        2

        ANTALYA AÇIKLARINDA DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 04.28’de Akdeniz açıklarında 3.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Antalya’nın Gazipaşa ilçesine 73.46 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 10.01 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        3

        VAN DEPREM İLE SALLANDI

        AFAD verilerine göre, saat 03.21’de Van Gölü açıklarında 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Van’ın Tuşba ilçesine 05.75 kilometre mesafede kaydedilen deprem, yerin 7.0 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        4

        13 OCAK 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ

        İşte 3 ve üzeri büyüklükteki depremlere ilişkin veriler şöyle;

        2026-01-13 04:28:38 35.59278 32.00611 10.01 ML 3.7 Akdeniz - [73.46 km] Gazipaşa (Antalya)

        2026-01-13 03:24:53 38.59444 43.15222 7.0 ML 3.0 Van Gölü - [05.75 km] Tuşba (Van)

        5

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor.

        Son depremler listesi küçük ve büyük ölçekli tüm sarsıntıları barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremlerin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        6

        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
