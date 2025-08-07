Son depremler listesi 7 Ağustos 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Son depremler listesi 7 Ağustos Perşembe günü için araştırılıyor. Yıkıcı depremler konusunda uzun bir geçmişe sahip olan Türkiye, aktif tektonik hareketlerin güçlü olduğu bir sahada yer alıyor. Bu sebeple son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD verilerine göre, birçok ilde ufak sarsıntılar meydana geldi. İşte, 7 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
Türkiye ve komşuları tarih boyunca en büyük depremlerin yaşandığı bölgelerin başında geliyor. Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları birçok ili etkiliyor. Türkiye Diri Fay Haritası’nda gösterilen diri fayların her birinin 5,5 ve daha büyük depremler üretebilecek kaynak zonlar olduğu belirtiliyor. Bu sebeple AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte 7 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…
DEPREM Mİ OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, 7 Ağustos Perşembe günü saat 10:00 itibarıyla 4.0 ve üzeri büyüklükte bir deprem meydana gelmedi.
7 AĞUSTOS 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
2.4 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;
2025-08-07 10:05:41 35.83722 40.09333 8.4 ML 2.9 Deyrizor (Suriye) - [111.67 km] Ceylanpınar (Şanlıurfa)
2025-08-07 08:51:00 36.75528 25.78722 7.0 MW 3.5 Ege Denizi
2025-08-07 01:24:06 35.63806 35.29361 13.16 ML 2.4 Akdeniz
EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.