Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 11 Aralık AFAD/Kandilli son depremler listesi
Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye'de meydana gelen depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. Yaşadıkları bölgede deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar o günkü son depremler listesine bakarak en son nerede, kaç büyüklüğünde deprem olduğunu görüntüleyebiliyor. İşte 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı...
BALIKESİR'DE DEPREM
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-12-10
Saat:16:18:51 TSİ
Enlem:39.18472 N
Boylam:28.27472 E
Derinlik:7 km
AYDIN'DA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 14.05'te Aydın'ın Kuyucak ilçesinde deprem meydana geldi.
3.0 büyüklüğündeki deprem, yerin 5.08 kilometre derinliğinde kaydedildi.
EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Türkiye'de meydana gelen depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından ölçülüp kamuoyu ile paylaşılıyor.
Son depremler listesi küçük ve büyük ölçekli tüm sarsıntıları barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremlerin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.