        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ | Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 11 Aralık 2025 AFAD/Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 11 Aralık AFAD/Kandilli son depremler listesi

        Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye'de meydana gelen depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. Yaşadıkları bölgede deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar o günkü son depremler listesine bakarak en son nerede, kaç büyüklüğünde deprem olduğunu görüntüleyebiliyor. İşte 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı...

        Giriş: 11.12.2025 - 00:14 Güncelleme: 11.12.2025 - 00:14
        Alp-Himalaya deprem kuşağında yer alan Türkiye'de sık sık deprem meydana geliyor. Bu sebeple son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Yaşanan her sarsıntı sonrası ‘’Deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?’’ soruları yanıt arıyor. Vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden bulundukları bölgede deprem olup olmadığını öğrenebiliyor. İşte 11 Aralık 2025 son depremler listesi…

        BALIKESİR'DE DEPREM

        Büyüklük:3.7 (Mw)

        Yer:Sındırgı (Balıkesir)

        Tarih:2025-12-10

        Saat:16:18:51 TSİ

        Enlem:39.18472 N

        Boylam:28.27472 E

        Derinlik:7 km

        AYDIN'DA DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 14.05'te Aydın'ın Kuyucak ilçesinde deprem meydana geldi.

        3.0 büyüklüğündeki deprem, yerin 5.08 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Türkiye'de meydana gelen depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından ölçülüp kamuoyu ile paylaşılıyor.

        Son depremler listesi küçük ve büyük ölçekli tüm sarsıntıları barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremlerin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
