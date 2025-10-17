Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ | Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 17 Ekim 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        Son depremler listesi 17 Ekim 2025: Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?

        Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde gün içinde küçük büyük birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Raporda irili ufaklı tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgiler yer alıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, bugün farklı büyüklüklerde birçok deprem oldu. İşte 17 Ekim 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgulama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2025 - 07:54 Güncelleme: 17.10.2025 - 07:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Gün içinde meydana gelen depremler Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından kayıt altına alınıyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD verilerine göre, bugün farklı büyüklüklerde birçok deprem meydana geldi. Peki, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 17 Ekim 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        2

        DEPREM Mİ OLDU?

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, 17 Ekim Cuma günü saat 07.30'a kadar büyüklükleri 0.8 ile 2.6 arasında değişen birçok deprem meydana geldi.

        3.0 ve üzeri büyüklükte bir deprem olmadı.

        3

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        4

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        6
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bungalov faciasında 6 kişi ölmüştü... Şaşırtan savunma!
        Bungalov faciasında 6 kişi ölmüştü... Şaşırtan savunma!
        Hamas'tan İsrail'e: Ekipman girişine izin vermiyor
        Hamas'tan İsrail'e: Ekipman girişine izin vermiyor
        Altında rekor serisi sürüyor
        Altında rekor serisi sürüyor
        Zelenskiy ek hava savunma sistemleri için ABD'de
        Zelenskiy ek hava savunma sistemleri için ABD'de
        Yağmur ile sis ve pus görülebilir
        Yağmur ile sis ve pus görülebilir
        Çalışanlarımız yaşlandı
        Çalışanlarımız yaşlandı
        İsrail Lübnan'a saldırdı
        İsrail Lübnan'a saldırdı
        Kullanılan el kişiliği ne kadar etkiliyor?
        Kullanılan el kişiliği ne kadar etkiliyor?
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Anaokuluna kapatma kararı
        Anaokuluna kapatma kararı
        Ağabeyini öldürdüğü 14 yıl sonra ortaya çıktı!
        Ağabeyini öldürdüğü 14 yıl sonra ortaya çıktı!
        Dehşet görüntüler ortaya çıktı
        Dehşet görüntüler ortaya çıktı
        İsmail Yüksek'ten büyük çıkış!
        İsmail Yüksek'ten büyük çıkış!
        Batman’da apartman dairesinde yangın: 1 ölü, 14 kişi dumandan etkilendi
        Batman’da apartman dairesinde yangın: 1 ölü, 14 kişi dumandan etkilendi
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Yunan muhalefeti: "Trump Erdoğan'ı överken biz dekor olduk"
        Yunan muhalefeti: "Trump Erdoğan'ı överken biz dekor olduk"
        Holse'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Holse'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        5G ihalesi sonuçlandı
        5G ihalesi sonuçlandı