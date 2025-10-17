DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, 17 Ekim Cuma günü saat 07.30'a kadar büyüklükleri 0.8 ile 2.6 arasında değişen birçok deprem meydana geldi.

3.0 ve üzeri büyüklükte bir deprem olmadı.