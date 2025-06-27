Deprem kuşağında bulunan Türkiye ve komşuları tarih boyunca en büyük depremlerin yaşandığı bölgelerin başında geliyor. Ülkemizde Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu diye adlandırılan üç büyük fay hattı yer alıyor. Büyük ve yıkıcı depremlere neden olabilen bu fay hatları birçok ili etkiliyor. Özellikle İstanbul, İzmir ve Erzincan gibi şehirler, deprem riski yüksek bölgeler arasında yer alıyor.Bu nedenle yaşadıkları bölgede en ufak bir sarsıntı hissedenler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesini kontrol ediyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 27 Haziran 2025 son depremler listesi...