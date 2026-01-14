Ülke genelinde büyük küçük birçok sarsıntı meydana gelmeye devam ediyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar öğrenilebiliyor. Son verilere göre bugün en büyük depremler Van, Antalya ve İzmir'de ölçüldü. Peki; az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, 14 Ocak 2026 son depremler listesi sorgulama ekranı.