Son depremler listesi 8 Eylül 2024: AFAD ve Kandilli duyurdu! Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?
Son depremler listesi 8 Eylül 2024 Pazar günü hissedilen sarsıntılar nedeniyle araştırılıyor. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından duyuruluyor. 8 Eylül 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile bugün yaşanan sarsıntıların büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği gibi tüm bilgilere erişilebiliyor. Peki Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?
Ülke genelinde gün içerisinde küçük büyük pek çok kez sarsıntı meydana geliyor. Son depremler listesi dakika dakika Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından güncellenerek kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Yaşadıkları bölgede en ufak bir sarsıntı hisseden vatandaşlar, "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorularını gündeme taşıyor. İşte 8 Eylül 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi sorgulama ve tüm detaylar.
OSMANİYE'DE DEPREM!
AFAD verilerine göre, saat 12:31'de Osmaniye ili Merkez ilçesinde bir deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 2.9 olarak ölçülen sarsıntı, yerin 7.81 km derinliğinde kaydedildi.
KAHRAMANMARAŞ DEPREM İLE SALLANDI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.31'de merkez üssü Pazarcık olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
KARS’TA DEPREM!
AFAD verilerine göre, saat 01:30’da Gürcistan Dmanisi, Kvemo Kartli bölgesinde, Kars ili Akyaka ilçesinde hissedilen bir deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 3.3 olarak ölçülen depremin derinliği ise 14.16 km olarak kayıtlara geçti.
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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