Ülke genelinde gün içerisinde küçük büyük pek çok kez sarsıntı meydana geliyor. Son depremler listesi dakika dakika Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından güncellenerek kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Yaşadıkları bölgede en ufak bir sarsıntı hisseden vatandaşlar, "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorularını gündeme taşıyor. İşte 8 Eylül 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi sorgulama ve tüm detaylar.