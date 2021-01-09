Son depremler hemen her gün olduğu gibi bugün de en çok merak edilip araştırılanlar arasında yer alıyor. Bilindiği üzere Kandilli ve AFAD tarafından son depremler anbean kaydediliyor. Peki, son deprem ne zaman oldu? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte, AFAD ve Kandilli son depremler tablosu...

MUĞLA'DA DEPREM

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deniz yüzeyinin 14 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 122 kilometre mesafede olduğu belirlendi...

KANDİLLİ SON DEPREMLER TABLOSU

AFAD SON DEPREMLER TABLOSU