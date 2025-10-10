Son depremler listesi 10 Ekim 2025: Kandilli ve AFAD verileri en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?
Dünyanın önemli deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya üzerinde yer alan ülkemizde gün içinde irili ufaklı birçok sarsıntı yaşanıyor. Son dakika depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Raporda küçük büyük tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgiler yer alıyor. Peki, deprem mi oldu, en son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 10 Ekim 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgulama...
Gün içinde meydana gelen tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınıyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, büyüklüğü kaç? İşte, 10 Ekim 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
DEPREM Mİ OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesi verilerine göre, 10 Ekim Cuma günü saat 07.20’ye kadar büyüklükleri 0.8 ile 2.8 arasında değişen birçok sarsıntı meydana geldi.
3.0 ve üzeri büyüklükte bir deprem olmadı.
10 EKİM 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
İşte 2.5 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;
2025-10-10 07:19:58 38.65806 43.81306 7.0 ML 2.6 İpekyolu (Van)
2025-10-10 05:52:30 38.24 27.29667 11.88 ML 2.8 Torbalı (İzmir)
2025-10-10 05:35:27 39.20917 28.16722 10.36 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-10 05:26:44 39.25639 28.93389 7.66 ML 2.7 Simav (Kütahya)
2025-10-10 03:25:59 39.84167 29.27194 7.0 ML 2.6 Keles (Bursa
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.