Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? 10 Ekim 2025 son depremler listesi

        Son depremler listesi 10 Ekim 2025: Kandilli ve AFAD verileri en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?

        Dünyanın önemli deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya üzerinde yer alan ülkemizde gün içinde irili ufaklı birçok sarsıntı yaşanıyor. Son dakika depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Raporda küçük büyük tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgiler yer alıyor. Peki, deprem mi oldu, en son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 10 Ekim 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgulama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2025 - 07:43 Güncelleme: 10.10.2025 - 07:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Gün içinde meydana gelen tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınıyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, büyüklüğü kaç? İşte, 10 Ekim 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        2

        DEPREM Mİ OLDU?

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesi verilerine göre, 10 Ekim Cuma günü saat 07.20’ye kadar büyüklükleri 0.8 ile 2.8 arasında değişen birçok sarsıntı meydana geldi.

        3.0 ve üzeri büyüklükte bir deprem olmadı.

        3

        10 EKİM 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

        İşte 2.5 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;

        2025-10-10 07:19:58 38.65806 43.81306 7.0 ML 2.6 İpekyolu (Van)

        2025-10-10 05:52:30 38.24 27.29667 11.88 ML 2.8 Torbalı (İzmir)

        2025-10-10 05:35:27 39.20917 28.16722 10.36 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-10-10 05:26:44 39.25639 28.93389 7.66 ML 2.7 Simav (Kütahya)

        2025-10-10 03:25:59 39.84167 29.27194 7.0 ML 2.6 Keles (Bursa

        4

        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        5

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        7
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ateşkes sağlandı: Şimdi ne olacak?
        Ateşkes sağlandı: Şimdi ne olacak?
        Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı
        Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı
        TIR karşı şeride geçti... Bir aile yok oldu!
        TIR karşı şeride geçti... Bir aile yok oldu!
        Otelde doğum yapıp bebeğini terasta bıraktı
        Otelde doğum yapıp bebeğini terasta bıraktı
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Çocuğunuz ne kadar uykuya ihtiyaç duyuyor?
        Çocuğunuz ne kadar uykuya ihtiyaç duyuyor?
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        3 milletvekili Türkiye'ye döndü
        3 milletvekili Türkiye'ye döndü
        Trump: Esirler pazartesi ya da salı serbest kalacak
        Trump: Esirler pazartesi ya da salı serbest kalacak
        "Kalıcı ateşkesi ilan ediyoruz"
        "Kalıcı ateşkesi ilan ediyoruz"
        Görev gücüne dair müzakere yürütüldü
        Görev gücüne dair müzakere yürütüldü
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Bakan Fidan: 1. aşamada 4 hedef var
        Bakan Fidan: 1. aşamada 4 hedef var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze harabeye döndü!
        Baturalp'in kahreden ölümü! Okulda oyun oynarken fenalaştı!
        Baturalp'in kahreden ölümü! Okulda oyun oynarken fenalaştı!
        Abraham'dan son 6 yılın en iyi başlangıcı!
        Abraham'dan son 6 yılın en iyi başlangıcı!
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        BES fonları enflasyonu hep yendi