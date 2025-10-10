Gün içinde meydana gelen tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınıyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, büyüklüğü kaç? İşte, 10 Ekim 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...