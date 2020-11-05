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HaberlerGündemSON DAKİKA DEPREM RAPORU! İTÜ'den İzmir depremi raporu! - HABERLER
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İTÜ'den İzmir depremi raporu!

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ),30 Ekim 2020 günü saat 14.51´de gerçekleşen ve merkez üssü Ege Denizi´ndeki Sisam Adası´nın 8 km kuzeyi olan depremin ardından, saha çalışmalarına yönelik değerlendirme raporu hazırladı. Raporda, "Büyük can kayıpları yaşamamak için, ülkemizde ve özellikle megakent İstanbul´da mevcut binaların deprem güvenliklerinin hızlı değerlendirme yöntemleriyle süratle belirlenmesi, ucuz ve kolay uygulanabilir güçlendirme yöntemleri kullanılarak zaman kaybetmeden güçlendirilmesi hayati önem taşımaktadır" denildi. İşte o raporun detayları...

SON DAKİKA DEPREM RAPORU! İTÜ'den İzmir depremi raporu! - HABERLER
DHA

İzmir´de yaşanan depremin ardından, İTÜ Rektörlüğü´nün görevlendirdiği Prof. Dr. Ali Deniz, Prof. Dr. Ercan Yüksel, Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik ve Prof. Dr. Ziyadin Çakır, 31.10.2020 ve 01.11.2020 tarihlerinde İzmir´de öninceleme yaparak yapısal hasarların ve göçmelerin nedenlerini yerinde değerlendirdiler.

40 KİLOMETRELİK FAY KIRILDI

Raporda, "Deprem aktivitesi 30.10.2020 tarihinde, saat 14.51'de, Sisam Adası’nın 8 km kuzeyinde, denizde, Sisam Adası ile Kuşadası Körfezi arasında yer alan yaklaşık uzunluğu 40 km olan normal fay zonunda, 16 km derinde, Mw 6.9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşmiştir" denildi.

TESPİTLER YAPIP ÖNERİDE BULUNDULAR

DHA'da yer alan habere göre inceleme sonrasında, İTÜ öğretim üyelerinden Prof. Dr. Cenk Yaltırak, Prof. Dr. Elif Serter, Doç. Dr. Hasan Yıldırım ile Dr. Ahmet Güllü´nün katkılarıyla "30 Ekim 2020, İzmir Depremi Değerlendirme Raporu"nu hazırladılar. Raporda; bölgede yaşanan depremi derinlemesine ele alan teknik bulguların yanı sıra, binalarda oluşan göçme ve hasarların nedenlerine ilişkin gözlemler, tespitler ve öneriler de yer alıyor.

RAPORDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Sürekli güncellenen deprem yönetmeliklerimiz her dönemde yeterli olmuştur. Yaşanan sorunların kaynağında çok defa sahadaki üretimin kontrolsüz ve yetersiz olması yatmaktadır. Müteahhitlik ve yapı denetim sistemlerinin süratle gözden geçirilerek iyileştirilmesi; en ucuz olanın değil, güvenli ve kaliteli hizmetin talep edilmesi gerekmektedir.

YETKİN KURULUŞLAR BİNA İNŞA ETMELİ

Konut ve işyeri binalarının inşasında yetkin kuruluşların tercih edilmesi; bina kiralamada ve satın alımında sigorta şirketleri ve müşavirlik firmaları devreye sokularak, bina güvenliğinin sorgulanması sağlanmalıdır.

* Tasarım, şantiye ve yapı denetim mühendislerinin meslek içi eğitimlerle sürekli güncel tutulması, usta ve kalfalar için uygulamalı eğitim programları düzenlenmesi çok önemlidir.

ÇOK DAHA BÜYÜK HASAR YAŞANABİLİR

* Sisam Adası´nın kuzeyinde denizde kırılan fay, Bayraklı başta olmak üzere İzmir´de önemli hasarlar oluştururken, şehrin altından veya daha yakınından geçen fayların kırılması çok daha büyük kayıplara neden olabilecektir.

GECEKONDU APARTMANLAR RİSK TAŞIMAKTADIR

* Bu deprem bize bir kez daha göstermiştir ki, bina stokumuzun önemli bölümünün deprem güvenliği yetersizdir. Özellikle büyük şehirlerde yoğun nüfusun yaşadığı beş-altı katlı "gecekondu apartmanlar" yüksek risk taşımaktadır. Büyük can kayıpları yaşamamak için, ülkemizde ve özellikle megakent İstanbul´da mevcut binaların deprem güvenliklerinin hızlı değerlendirme yöntemleriyle süratle belirlenmesi, ucuz ve kolay uygulanabilir güçlendirme yöntemleri kullanılarak zaman kaybetmeden güçlendirilmesi hayati önem taşımaktadır.

ÇALIŞMALAR HIZLANDIRILMALI

* Yaşanan bu depremin olası İstanbul depremiyle doğrudan ilişkisi olmasa da, bu büyüklükteki depremlerle her an karşılaşabileceğimizi unutmamamız ve deprem zararlarının azaltılması çalışmalarını hızlandırmamız gerekmektedir.

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