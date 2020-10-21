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HaberlerGündemGüncelSon dakika DEPREM! Van'da 3,7 büyüklüğünde deprem - Haber
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Son dakika! Van'da 3,7 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre, Van'ın Tuşba ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, ilçede hafif şekilde hissedildi.

Son dakika DEPREM! Van'da 3,7 büyüklüğünde deprem - Haber

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Van'ın Tuşba ilçesi olarak belirlediği 3.7 büyüklüğündeki deprem, saat 11.31'de meydana geldi. Yerin, 23.85 kilometre derinliğinde olan depremde, can ve mal kaybı yaşanmazken, ilçede kısa süreli korkuya neden oldu.

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