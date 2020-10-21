Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Van'ın Tuşba ilçesi olarak belirlediği 3.7 büyüklüğündeki deprem, saat 11.31'de meydana geldi. Yerin, 23.85 kilometre derinliğinde olan depremde, can ve mal kaybı yaşanmazken, ilçede kısa süreli korkuya neden oldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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