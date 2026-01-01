Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA DEPREMLER | Deprem mi oldu? En son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? 1 Ocak 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 1 Ocak 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Türkiye'nin topraklarının büyük bir kısmı fay hattı üzerinde yer alıyor. Durum böyleyken gün içinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği, enlem ve boylam bilgileri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından vatandaşların bilgisine sunuluyor. Bulundukları bölgede en ufak bir sarsıntı hissedenler ''Deprem mi oldu, en son nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?'' sorularını gündeme taşıyor. İşte 1 Ocak 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD yeni son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2026 - 03:28 Güncelleme: 01.01.2026 - 03:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ülkemizde meydana gelen büyük küçük tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınıyor. Yaşanan depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği, enlem ve boylam bilgileri bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. AFAD ve Kandilli verileri ‘’Az önce deprem mi oldu, Türkiye'de en son nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?’’ sorularına yanıt veriyor. İşte 1 Ocak 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        2

        DEPREM Mİ OLDU?

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 16.10'a kadar yurdun birçok bölgesinde büyüklükleri 0.8 ile 2.9 arasında değişen birçok sarsıntı kaydedildi.

        Büyük ölçekli bir deprem meydana gelmedi.

        3

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor.

        Son depremler listesi küçük ve büyük ölçekli tüm sarsıntıları barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremlerin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        4

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        6
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Doğalgaz üretimie 2 katına çıkacak'
        'Doğalgaz üretimie 2 katına çıkacak'
        Yeni yıl tarifesi Resmi Gazete'de
        Yeni yıl tarifesi Resmi Gazete'de
        Bakan Güler'den SDG açıklaması
        Bakan Güler'den SDG açıklaması
        "Tayvan ile birleşme durdurulamaz"
        "Tayvan ile birleşme durdurulamaz"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Sadettin Saran açıkladı: F.Bahçe seçime gidiyor!
        Sadettin Saran açıkladı: F.Bahçe seçime gidiyor!
        Bu yıl ne oldu? İşte 2025'in öne çıkan haberleri
        Bu yıl ne oldu? İşte 2025'in öne çıkan haberleri
        Sivas-Kayseri yolu kapandı!
        Sivas-Kayseri yolu kapandı!
        AKOM uyardı! Karla karışık yağmur ve don alarmı!
        AKOM uyardı! Karla karışık yağmur ve don alarmı!
        7 şüphelinin mal varlığına el konuldu
        7 şüphelinin mal varlığına el konuldu
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Kan ve saç örneği vermişti... Şeyma Subaşı'na adli kontrol
        Kan ve saç örneği vermişti... Şeyma Subaşı'na adli kontrol
        G.Saray’ın gurbetçi hamleleri zora girdi!
        G.Saray’ın gurbetçi hamleleri zora girdi!
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        4 milyon kişi kaybedildi
        4 milyon kişi kaybedildi
        Gayrimenkulde rekor yılı
        Gayrimenkulde rekor yılı
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        Enerjide 2025 nasıl geçti?
        Enerjide 2025 nasıl geçti?