Son depremler listesi 23 Aralık 2025: AFAD ve Kandilli ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?
Türkiye bir deprem ülkesi olması sebebiyle gün içinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Şiddeti yüksek olan sarsıntılar vatandaşlar tarafından hissediliyor. Şiddeti düşük olanlar ise hissedilmiyor. Ancak küçük büyük tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından raporlanarak kamuoyu ile paylaşılıyor. Bugün birçok ilde deprem oldu. Sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler 23 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine eklendi.
Yurt genelinde meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ‘’Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt arıyor. Bugünkü verilere göre, birçok ilde irili ufaklı pek çok deprem meydana geldi. İşte, 23 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama...
BOLU'DA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 14.37’de Bolu'nun Merkez ilçesinde deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 3.5 olarak ölçülen sarsıntı, yerin 8.43 kilometre derinliğinde kaydedildi.
22 ARALIK 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
İşte 3 ve üzeri büyüklükteki depremlere ilişkin veriler şöyle;
2025-12-22 14:49:21 37.97778 38.18972 7.0 ML 3.1 Merkez (Adıyaman)
2025-12-22 14:37:12 40.80417 31.89111 8.43 MW 3.5 Merkez (Bolu)
2025-12-22 00:25:25 39.17333 27.95667 6.95 ML 3.1 Akhisar (Manisa)
EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor.
Son depremler listesi küçük ve büyük ölçekli tüm sarsıntıları barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremlerin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.