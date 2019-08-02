Neden 4.8 milyon Euro çaldığı ortaya çıktı!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şırnak'ın Uludere ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

KUZEY IRAK'TA 5 TERÖRİST

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine hava harekatları düzenlendiği belirtildi.

Harekatlar sonucu 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği açıklandı.