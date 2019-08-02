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HaberlerGündemSON DAKİKA! Dev operasyon! Şırnak'ta 2 terörist öldürüldü - HABERLER

Şırnak'ta 2, Kuzey Irak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

HABERTURK.COM

Şırnak'ın Uludere ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Kuzey Irak'ta da 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şırnak'ın Uludere ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. 

Bölgede operasyonlar devam ediyor. 

KUZEY IRAK'TA 5 TERÖRİST

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine hava harekatları düzenlendiği belirtildi.

Harekatlar sonucu 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği açıklandı.

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