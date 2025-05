MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Gerçekten her şeyin bir vakti vardır. O vakit hızla yaklaşmaktadır. O vakit Türkiye Yüzyılı'yla simgelenmekte yeni bir milli birlik ve kardeşlik asrıyla tebarüz etmektedir." dedi.

Bahçeli, Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

Burada konuşan Bahçeli, "Gerek inanç ve itikadımız mucibince gerekse de tarih ve kültür değerlerimiz çerçevesinde, şehitlik en yüce makamın adı, en yüksek mertebenin tarif ve taltifidir. Karanlıktan medet umanlar elbette tarihin harabelerinde unutulmuşluğa terk edilmişken, şehitlerimiz aydınlık saçan ahlaki ve şerefli mücadeleleriyle yaşadıkları çağın ve zamanın üstüne çıkmışlardır." değerlendirmesini yaptı.

Hiçbir hakikatin gizli kalmayacağını şehitlerin kutlu miras ve emanetlerinin de dünya durdukça dilden dile, nesilden nesile anlatılıp paylaşılacağını belirten Bahçeli, "Ülkücü şehitler fedakarlık nişanesi, kahramanlık timsalidir. Onlar büyük ve güçlü Türkiye’yi misyon olarak akıl ve vicdanlarında somutlaştıran serdengeçti yüreklerdir." diye konuştu.

Şehit ve gazilerin günübirlik bir hayatın, gelip geçici heveslerin taliplisi ve takipçisi olmadığını ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti:

"Vatana, millete ve davaya bağlılıkları mukadder ve muhakkaktı. Fazilet, feragat, feraset ve fehametle pekişmiş fani hayatlarını ülkü, ülke ve ilkelerine adamışlardı. Fildişi kulelerine değil kahramanlığın zirvesine tırmandılar. Tuzu kurular gibi sırça köşklerde ahkam kesmeye hiç itibar etmediler. Nabza göre şerbet vermediler. Her dönemin değil davasının adamı oldular. Menfaat düşkünü değil, millet, muhabbet ve mukaddesat aşkıyla kavruldular. Dışta fakir içte zengin olmayı bildiler. Dava adamlığının kitabını deyim yerindeyse canlarıyla, kanlarıyla yazdılar. Gelenin keyfi için geçmişe yüz çevirmediler. Egolarını erdemlerinin önüne geçirmediler. Zulmün boyunduruğuna girmediler, kalleş pusulara düşseler bile boyun eğmediler, çile ve zorluklar ardı sıra sökün etse de vazgeçmediler, nihayet alp ile erenliği ruhlarında cem ettiler. Merhum halk ozanımız diyor ya, 'Olsun be aldırma, yaradan yardır. Sanma ki zalimin ettiği kardır. Mazlumun ahı indirir şahı. Her şeyin bir vakti vardır.'"