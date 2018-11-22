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Son dakika: Dikkat! Hızı 75 km'ye ulaşacak...

Son dakika... Marmara Denizi'nde rüzgarın öğle saatlerinden itibaren fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. 75 km hızla esmesi beklenen rüzgarın akşam saatlerinde etkisini yitireceği açıklandı. Ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. Kıyı Ege ile Doğu Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar bekleniyor. Hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 4 derece azalacak

22.11.2018 - 09:26 | Güncelleme: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde rüzgarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Doğu Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Kırklareli'nin kuzey kıyıları, İstanbul’un kuzey kesimleri, Hatay, Trabzon, Rize, Artvin’in kıyı kesimleri, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Batman, Van’ın kuzeyi, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 4 derece azalacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette,

Marmara’da kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 12
İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 15
İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Adana: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 22
Antalya: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı 5
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14

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