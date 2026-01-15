Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Direksiyon başında kalp krizi geçirip kaza yapan sürücü öldü | Son dakika haberleri

        Direksiyon başında kalp krizi geçirip kaza yapan sürücü öldü

        Malatya'da seyir halindeki hafif ticari aracının direksiyonunda kalp krizi geçirip kaza yapan İlhan Yıldırım yaşamını yitirdi. Aracın bir iş yerine çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 11:17 Güncelleme: 15.01.2026 - 11:17
        Direksiyon başında kalp krizi geçirdi
        Malatya'da seyir halindeki hafif ticari aracının direksiyonunda kalp krizi geçirip kaza yapan İlhan Yıldırım yaşamını yitirdi. Aracın bir iş yerine çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        KALP KRİZİ SONUCU YAŞAMINI YİTİRDİ

        DHA'nın haberine göre olay, saat 06.30 sıralarında Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İlhan Yıldırım, hafif ticari aracıyla seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Kontrolün kaybolduğu araç bir iş yerine çarptı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri İlhan Yıldırım'ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi.

        KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

        Acı haberi alıp olay yerine gelen Yıldırım'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Yapılan incelemelerin ardından İlhan Yıldırım'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaşanan kaza anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

        OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Oyuncu Ufuk Bayraktar ilk kez hakim karşısına çıkıyor

        Oyuncu Ufuk Bayraktar, 21 Ağustos'ta Beyoğlu'ndaki bir iş yerinde çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle kendisini şikayet eden iş yeri sahibini darp ettiği iddiasıyla, 'iş yerinde birden fazla kişi ile birlikte yağma' suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkacak. Bayraktar duruşma için adliyeye geldi. (DHA)

        #Malatya
        #Son dakika haberler
