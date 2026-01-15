Oyuncu Ufuk Bayraktar ilk kez hakim karşısına çıkıyor

Oyuncu Ufuk Bayraktar, 21 Ağustos'ta Beyoğlu'ndaki bir iş yerinde çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle kendisini şikayet eden iş yeri sahibini darp ettiği iddiasıyla, 'iş yerinde birden fazla kişi ile birlikte yağma' suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkacak. Bayraktar duruşma için adliyeye geldi. (DHA)