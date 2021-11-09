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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı Albares ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı'nın (UNAOC) Cenevre Ofisi açılışı sonrası, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı Albares ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı Albares ile görüştü
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AA

Görüşmeye dair Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, "Albares ile Ankara'da düzenlenecek 7. Türkiye-İspanya Hükümetlerarası Zirve hazırlıklarını değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, UNAOC Cenevre Ofisi açılışı sonrası düzenlenen "Bir İnsanlık (One Humanity)" konseri öncesinde konuşma yapmıştı.

MEDENİYETLER İTTİFAKI

Türkiye ve İspanya'nın öncülüğünde 2005'te kurulan UNAOC, Müslüman ülkeler ile Batılı toplumlar arasında karşılıklı şüphe, korku ve kutuplaşma ortamının çeşitli aşırı unsurlarca istismar edilmesini önlemeyi amaçlıyor.

AA'nın haberine göre; UNAOC, bünyesinde BM üyesi 127 ülke ve 28 uluslararası kuruluşu barındırıyor.

Merkezi New York’ta bulunan UNAOC, Cenevre'de ofis açarak BM üyesi ülkelerle iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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