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Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den ortak açıklama

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ortak açıklamalarda bulundu

Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ortak açıklamalarda bulundu.

İşte Çavuşoğlu ve Stoltenberg'in açıklamalarından satır başları...

ÇAVUŞOĞLU: Ortaklarımıza güvenlik ve savunma alanında daha fazla eğitimle ilgili daha fazla imkan sunabileceğimizi ifade ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız NATO Genel Sekreteri ile bir görüşme gerçekleştirildi. Bu görüşmede NATO'dan beklentilerimizi sayın Cumhurbaşkanımız bizzat aktardı. NATO Konseyi ve ortaklarımız yarın Akdeniz havzasının en kadim şehirlerinden Hatay'ı ziyaret edecekler. Kendilerine Hatay'da güzel vakit geçirmelerini diliyorum. Bugün tüm konsey üyelerinin Hatay'a gidecek olmalarından dolayı çok heyecanlı olduklarını gördük. Ben bir kere daha genel sekretere, konsey üyelerine ve Akdeniz'deki ortaklara hoş geldiniz diyorum.

 

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