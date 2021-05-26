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Çavuşoğlu duyurdu: Yunanistan'a gideceğim! 0:00 / 0:00

15 Nisan 2021'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Ankara'da gerçekleşen görüşmesinin ardından Bakan Çavuşoğlu Yunanistan'a gideceğini duyurdu.

Bakan Çavuşoğlu, "Davet geldi 31 Mayıs'ta Yunanistan'a gideceğim" dedi. Ziyaret kapsamında Bakan Çavuşoğlu'nun ile Yunan mevkidaşı Dendias ile görüşmesi bekleniyor.

Öte yandan iki bakanın Ankara'da düzenlediği ortak basında toplantısında Dendias'ın sözleri sebebiyle gerginlik yaşanmış Çavuşoğlu ise bu sözlere cevap vermişti.

NE OLMUŞTU?

Doğu Akdeniz'de her zaman hakça paylaşımdan yana olduklarını belirten Çavuşoğlu, diyalog sürecini ön koşulsuz olarak sürdürmek istediklerini belirtmişti.

Dendias ise Türkiye'nin AB üyeliğini desteklediklerini belirtmesinin yanı sıra, mülteci sorununun Türkiye tarafından kullanıldığını, Ayasofya ve Kariye'nin camiye dönüştürülmesinden bahsettiğini açıkladı. Çavuşoğlu ise canlı yayında Dendias'ın sözlerine tepki göstererek, "Basının önünde ülkemi ve milletimi ağır bir şekilde itham ederseniz benim cevap vermem gerekiyor, teşekkür ediyorum" demişti.