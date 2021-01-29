Çavuşoğlu'ndan Biden'a İran mesajı! 0:00 / 0:00

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Son dakika bilgilerine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'le görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Pandemi sebebiyle toplantılarımızı nasıl gerçekleştireceğimizi konuştuk. Astana formatında üçlü zirve Tahran'da olacak, hazırlıkları bugün başlatmış olduk. Bugün kardeşim Cevad Zarif'le bölgesel konuları ve bu konulardaki iş birliğimiz değerlendirdik. Suriye'deki son durum ve genel durum. Aynı şekilde Irak ve Körfez konularını ele aldık.

Güney Kafkasya'da bir ateşkes var ve hepimiz bunun kalıcı olmasını istiyoruz, sadece istemek yetmez. Zarif buraya gelmeden önce Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'ı ziyaret etti. Bunları da ele aldık.

Güney Kafkasya'daki ateşkes herkesin yararınadır ama en çok, Ermenistan ve Ermenistan halkı faydalanacaktır. İran ABD ve Avrupa üçlüsüyle imzalanan nükleer anlaşmaya başından beri katkı sağladık. Maalesef Trump yönetimi bu anlaşmadan geri çekildi, umarım Biden yönetimiyle geri dönerler. Kardeş İran'a yönelik yaptırımlar kalkmış olur. Türkiye olarak Cevad Zarif'e ve İran'a desteğimiz tam.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in açıklamalarından satır başları;

İran ve Türkiye zor günlerde beraber olmuşlar, biz zor günlerde arkadaş olmanın kıymetini iyi biliyoruz. Umarım ABD'de terör devleti gittikten sonra İran, Türkiye ve bölge halkını daha güzel günler bekliyor olacaktır. Biz bugün transit, ticaret ve enerji konularında iş birliğini ele aldık, çok güzel bir görüşme oldu. Bizim için Türk şirketlerinin İran'da olması çok büyük bir mutluluk.

Biz Sayın Erdoğan'ı en yakın zamanda İran'a bekliyoruz, bunun görüşmelerini yapacağız. Aynı zamanda Astana formatındaki iş birliğimize devam ediyoruz. İran Türkiye ve Azerbaycan dışişleri bakanları toplantısını İran'da gerçekleştireceğiz. Türkiye Azerbaycan ve Rusya cumhurbaşkanlarının önerisiyle bu ziyareti başlattım, bugün diğer ülkeleri ziyaret ettikten sonra burada olmaktan çok mutluyum.

Azerbaycan, Rusya, Ermenistan ve Gürcistan ziyaretinde konuştuklarımızı aktardım, dilerim ki iş birliği için bu ortamı sağlamış oluruz. Türk halkına misafirperverliği için teşekkür ediyorum, son depremlerde yaşanan can kaybı için baş sağlığı diliyorum.

KAÇIRILAN 15 TÜRK DENİZCİ

Çavuşoğlu, korsanların kaçırdığı 15 Türk denizci için, "Dün memnuniyet verici bir haber aldık. Mürettebat ve kaptan şirketle temasa geçti, sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrendik. 4. kaptan ve 2 vatandaşımız bugün dönecek. Gabon yetkililerine ve cumhurbaşkanına teşekkür ediyoruz, kendi uçağını tesis etti." dedi.

"BÖLGEDE BARIŞI KALICI HALE GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Gazetecilerin, Türkiye ve İran'ın gelecekteki vizyonunu nasıl görüyorsunuz? sorusuna, Zarif," Bizim bugün yeni iş birliği yapma fırsatlarımız var. Sadece Suriye üzerinde değil Kafkasya üzerinde de. Aynı zamanda bugün Afgan kardeşlerimizin talebi üzerine Afganistan-İran-Türkiye iş birliği toplantıları üzerine konuştuk. İran ve Türkiye arasında iş birliği fırsatları geniştir, inşallah Amerika'nın mantıklı tutumuyla ilişkilerimiz daha da derinleşecek" dedi.

Çavuşoğlu ise bu soruya, "İran'la en zor zamanlarda dayanışma içinde olduk. Türkiye olarak ABD'nin yaptırımlarına duruşumuz bellidir. İki ülke arasındaki ilişkiler bölgenin istikrarı için de önemli. Irak, Suriye'nin istikrarı için çalışıyoruz. Bölgede barışı kalıcı hale getirmeye çalışıyoruz. Bugün dünyada zorluklar var, zorlukların çoğu da bizim bölgemizde. Bölgenin istikrarı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." yanıtını verdi.

"ABD YAPTIRIM UYGULAMAYA ALIŞMIŞTIR"

ABD'nin Türkiye ve İran'a yaptırım kararı almasına ilişkin, Zarif, "Biz ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını en sert şekilde kınadık, onlara en ufak şekilde değer vermiyoruz. ABD yaptırım uygulamaya alışmıştır." dedi.

Zarif, İran'ın nükleer programına yönelik ise, "Anlaşma konuşuldu, yeni maddeler eklenemez. ABD anlaşmaya bağlı kalan ülkelere baskı uyguladı. İran'ın nükleer Biz inanç ve stratejik olarak nükleer silaha karşıyız. Onu kesinlikle güven aracı olarak görmüyoruz. Hatta bütün nükleer silahlarının yok edilmesinden yanayız. Ancak bir kez daha vurgulamak istiyoruz, ABD tek taraflı olarak 'Kapsamlı Eylem Planından' çekilmiştir. ABD için bu anlaşmaya geri dönmek bir görevdir. ABD taahhütlerini yerine getirdiği an, biz de taahhütlerimizi yerine getireceğiz. ABD'nin yeni devletinin iddiaları, İran'ın nükleer anlaşmaya geri dönmesi yönündedir. Bu iddialar mantıklı değil " dedi.