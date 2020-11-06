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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'de süren başkanlık seçimini yorumladı.

Bakan Çavuşoğlu, ABD'de seçimlerindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirilmesinin sorulması üzerine, seçimlerin beklendiği gibi çok çekişmeli geçtiğini belirterek seçim ortamında da gerginliklerin olduğunu gördüklerini ifade etti.

Daha önce meydana gelen bazı olaylardan ötürü de toplumda gerginliğin ve bölünmenin olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "Tabii bundan kaygı duyuyoruz. Hiçbir ülkenin bu şekilde bölünmesini veya toplum içinde bu kadar derin bölünmenin olmasını da istemeyiz ama bu tabii iç meselesi olduğu için bu konuda daha fazla yorum yapmayacağım. Temennimi söylüyorum." dedi.

Çavuşoğlu, seçimlerde halihazırda oyların sayılmadığı çok az sayıda eyaletin kaldığına değinerek şöyle konuştu:

"Bu süreçte, oy sayma sürecinin de demokratik ve şeffaf bir şekilde olmasını temenni ederiz. Tarafların itirazları var. Bakalım nasıl neticelenecek. Sonuçta Amerikan halkının verdiği karara, başta Amerikan siyasetçiler olmak üzere herkes gibi bizler de saygı duymak zorundayız. Türkiye olarak sadece bizim iktidarlarımız döneminde değil, AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan iktidarları döneminde değil, geçmişte de farklı yönetimlerle çalıştık. Demokrat ve Cumhuriyetçi yönetimlerle çalıştık ve ilişkilerimizi parti üstü ya da siyaset üstü görüyoruz. Bu her zaman sahada böyle oldu mu? Olmadı."

Hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat yönetimlerde ikili ilişkilerde inişli çıkılı dönemler olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, öte yandan, seçim öncesi açıklamaların da farklı olduğunu gördüklerini kaydetti. Çavuşoğlu, "Dolayısıyla, Türkiye olarak kim seçilirse seçilsin, aynı anlayışla herhangi bir ülkeye nasıl yaklaşıyorsak yeni Amerikan yönetimine de aynı şekilde yaklaşacağız." dedi.

ABD halkı tarafından kim göreve getirilirse getirilsin Türkiye'nin ilişkileri geliştirme konusunda samimi tutum sergileyeceğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Var olan sorunlar konusunda da samimi adımlar atmak istiyoruz. Bu samimi adımların karşılığını da ABD yönetiminden elbette görmek isteriz." dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Hiçbir ülkenin böyle bölünmesini, toplum içinde bölünme olmasını istemeyiz. Seçimlerin sonuçlanmasına çok az sayıda eyalet kaldı. Bir tarafta posta kullanılan oylar, elektronik ortamda kullanılan oylar sayılıyor. 1-2 gün daha alacağını düşünüyoruz. Oy sayma işleminin de demokratik ve şeffaf şekilde olmasını temenni ederiz. Tarafların da itirazları var.