Bakan Çavuşoğlu'ndan Ermenistan açıklaması 0:00 / 0:00

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Ermenistan ilişkilerine yönelik, "Ermenistan'dan olumlu cevap gelmedi. Atabileceğimiz adımları Azerbaycan ile koordine ederiz." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın olumlu mesajlarının hatırlatılarak Ermenistan ile normalleşme olur mu sorusuna yanıt veren Çavuşoğlu, "Bizim başından beri en büyük arzumuz bölgenin artık barış ve istikrar bölgesi olmasıdır. Bu yönde Azerbaycan'ın Ermenistan'a kapsamlı bir barış anlaşması teklifi oldu. Henüz daha olumlu bir cevap gelmedi." dedi.

Çavuşoğlu, "Bundan sonraki süreçte atılması gereken adımları Azerbaycan ile birlikte koordine ederiz ve birlikte adım atarız" dedi.