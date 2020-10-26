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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Azerbaycan ile Ermenistan arasında ilan edilen ateşkesin sürdürülebilir olması için Minsk Grubu Eş Başkanlarına "uluslararası hukuka uygun kalıcı çözümü hedefleyen, sonuç odaklı müzakere sürecini başlatmaları" çağrısında bulundu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısıyla başlayan çatışmalar üzerine 10 Ekim ve 18 Ekim tarihlerinde ilan edilen ateşkesler Ermenistan tarafından kısa süre içerisinde ihlal edilmiştir.

Son olarak bugün ABD’nin girişimleri neticesinde savaş esirleri ve cenazelerin değişimine imkân tanımak için tekrar ateşkes ilan edilmiştir. Maalesef, bu ateşkes de Ermenistan tarafından dakikalar içerisinde ihlal edilmiş, Ermenistan hem cephe hattında Azerbaycan mevzilerine, hem çatışma bölgesinden uzakta Azerbaycan’ın iç bölgelerindeki sivil hedeflere yönelik saldırılarını sürdürmüştür.

Minsk Grubu Eş-Başkanlarının çabalarının somut sonuçlar verebilmesi için Ermenistan’ın ihlallerini dikkate alarak, BM Güvenlik Konseyi kararlarına ve uluslararası hukuka uygun kalıcı çözümü hedefleyen, sonuç odaklı bir müzakere süreci başlatmalarını gerekli görüyoruz. İlan edilen ateşkeslerin de ancak bu sayede sürdürülebilir hale gelebileceğini düşünüyoruz.