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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığından Myanmar'daki darbeye şiddetli kınama!
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Dışişleri Bakanlığından Myanmar'daki darbeye şiddetli kınama!

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'daki darbeye ilişkin "Derin endişeyle karşılıyor, şiddetle kınıyoruz. Türkiye her türlü darbeye ve askeri müdahaleye karşıdır" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığından Myanmar'daki darbeye şiddetli kınama!
Dışişleri'nden Myanmar'daki darbeye kınama!
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AA

Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'daki askeri darbenin derin endişeyle karşıladığını ve şiddetle kınadığını belirterek, Türkiye'nin her türlü darbe ve askeri müdahaleye karşı olduğunu vurguladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Myanmar'da halkın serbest iradesiyle oluşan yeni parlamentonun en kısa sürede toplanması, seçilmiş liderlerin ve demokratik kurumların önüne konulan engellerin süratle kaldırılması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "Myanmar Silahlı Kuvvetlerinin bugün yönetime el koymasını derin endişeyle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz. Türkiye her türlü darbeye ve askeri müdahaleye karşıdır." ifadesine yer verildi.

"Gözaltına alındığı bildirilen tüm seçilmiş liderlerin, siyasi şahsiyetlerin ve sivillerin derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz." çağrısı yapılan açıklamada, bu vahim gelişmenin Myanmar'da ağır şartlar altında yaşayan Rohinga Müslümanlarının durumunu daha da kötüleştirmemesinin temenni edildiğinin altı çizildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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