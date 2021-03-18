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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Dışişleri'nden bazı ülkelerin TBMM’deki gelişmelere ilişkin açıklamalarına tepki!
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Dışişleri'nden bazı ülkelerin TBMM’deki gelişmelere ilişkin açıklamalarına tepki!

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bazı ülkelerin TBMM’deki gelişmelere ilişkin açıklamaları hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır." ifadeleri kullanıldı

SON DAKİKA: Dışişleri'nden bazı ülkelerin TBMM’deki gelişmelere ilişkin açıklamalarına tepki!
TBMM’deki gelişmelere ilişkin açıklamalara tepki!
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Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bazı ülkelerin TBMM’deki gelişmelere ilişkin açıklamaları hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır." denildi.

Dışişleri Bakanlığı, bazı ülkelerin TBMM'deki gelişmelere ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. Açıklamada, "Hakkında kesinleşmiş yargı hükmü bulunan Gergerlioğlu’nun milletvekilliği, Anayasa ve TBMM İçtüzüğüyle uyumlu bir şekilde, söz konusu kesinleşmiş mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesiyle düşmüştür. Süreç, başka parlamentolarda da görüldüğü gibi hukuk kurallarının uygulanmasından ibarettir." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ise, Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu çerçevesinde, beyan ve eylemleriyle demokratik ve evrensel hukuk kurallarının kabul etmeyeceği şekilde davrandıkları, PKK terör örgütü ve bağlı örgütlerle birlikte hareket ettikleri, örgütün uzantısı olarak faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle, HDP’nin kapatılması talebiyle Anayasa Mahkemesine dava açmıştır.

Bu süreçte herkes Anayasa Mahkemesinin vereceği kararı beklemek durumundadır. Devam eden hukuk süreciyle ilgili yorum yapmak hukuka müdahaledir.

Siyasi partiler, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarındandır. Bununla birlikte, faaliyetlerini evrensel ve demokratik hukuk kuralları çerçevesinde barışçıl yollarla gerçekleştirmeleri esastır.

Tutarsız ve içişlerine müdahaleye yeltenen çevreleri, bağımsız mahkemelerce yürütülen yargı süreçlerine saygı duymaya davet ediyoruz."

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