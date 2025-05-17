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        Haberler Gündem HT Trend Son dakika: Disko topunun gelinin üstüne düştüğü anlar kamerada

        Disko topunun gelinin üstüne düştüğü anlar kamerada

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir kına gecesinde düğün salonundaki disko topu gelin ve iki kişinin üzerine düştü. Olayda yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay anı kameralara yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 10:26 Güncelleme: 17.05.2025 - 10:26
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        Disko topunun gelinin üstüne düştü!
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düğün salonunda disko topunun tavandan koparak gelinin üstüne düştüğü anlar kameraya böyle yansıdı.

        Olay, dün saat 22.00 sıralarında Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı mevkiinde bulunan düğün salonunda meydana geldi.

        B.M. (28) ve B.S'nin (28) kına gecesi için bir araya gelen misafirler büyük bir şok yaşadı. Salonun içinde bulunan hareketli disko topu koparak gelin ve iki misafirin üzerine düştü.

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardında Kocaeli Şehir Hastanesi ve Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Olaya ilişkin görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde gelinin dans ettiği anda disko topunun gelinin üstüne düştüğü görülüyor.

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