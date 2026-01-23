Diyarbakır'da dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edilirken, trafikte de aksamalar yaşandı.

DHA'nın haberine göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından kentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, bugün de aralıklarla etkisini sürdürdü.

Biriken kar nedeniyle bazı noktalarda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Gece saatlerinde bazı sürücüler yollarda kaldı. Yağışla birlikte karın biriktiği bölgelerde sürücüler düşük hızda ilerlerken, bazı araçların zaman zaman güçlükle seyrettiği görüldü. Diyarbakır Havalimanı'nda da bazı uçak seferleri iptal edildi.

Öte yandan Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada bölge genelinde havanın çok bulutlu ve kar yağışlı olacağı, Şanlıurfa ve çevresinde yağışların öğle saatlerine, bölgenin diğer illerinde ise akşam saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği belirtildi. Açıklamada, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimleri ile Siirt ve Şırnak çevrelerinde yağışların yer yer yoğun kar şeklinde görülebileceği kaydedildi.

ŞIRNAK'TA DA UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Şırnak’ta gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 35 köy yolu ulaşıma kapanırken, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’nda uçuşlar iptal edildi.

ULAŞIMDA AKSAMALAR MEYDANA GELDİ

Kentte gece boyunca aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Kent merkezinde cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, park halindeki araçların üzeri karla kaplandı.

35 KÖY YOLU KAPANDI

Yoğun yağış sonrası merkeze bağlı 5, Beytüşşebap ilçesinde 21, Uludere ilçesinde ise 9 köy yolu ulaşıma kapandı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 1 metreyi aşarken, Beytüşşebap ilçesinde ise 2 metreye ulaştığı bildirildi.

YOL AÇMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye ekipleri ise kent merkezinde buzlanma riskine karşı kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yaparak sürücü ve yayaların güvenliği için önlem aldı.

BUGÜN İÇİN PLANLANAN UÇUŞLAR İPTAL

Öte yandan, yoğun kar yağışı nedeniyle Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı uçuşlara kapatıldı. Pistte kar temizleme çalışmaları sürerken, bugün yapılması planlanan Ankara-Şırnak, Şırnak-Ankara, Sabiha Gökçen-Şırnak, Şırnak-Sabiha Gökçen, İstanbul-Şırnak ve Şırnak-İstanbul seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiği bildirildi.