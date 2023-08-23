Korkunç olay dün akşam saat 19.45 sıralarında Avcılar'da bir otelde meydana geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre doktor Karahan’ın öldürülmesi olayı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Dün gerçekleşen olayda iddialara göre, otele gelen bir şüpheli Karahan’a ateş etti. Yaralanan Karahan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Olayın ardından polis ekipleri otel görevlilerinin ifadesini aldı. Otel çalışanı S.A. verdiği ifadede olay günü bir kişinin gelerek Karahan’ın kaldığı odada ‘Kadın dövüyorlar” dediğini ve odaya çıktıklarını belirtti. Kapıyı açıp içeri girdiklerinde şüphelinin maktule ateş açtığını belirten otel görevlisi, zanlının daha sonra odada bulunan yabancı uyruklu bir kadınla kaçtığını söyledi.

Çalışanın ifadesine göre saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenilen zanlının kaçtığı kiralık arabanın plakasını tespit eden polis, konum takip sistemi üzerinden aracı Ataköy’de buldu. Ekipler, şüpheli Ali Asker K. ile kadını silahla birlikte yakaladı.

İFADELERİNDE OLAYI ANLATTI

İlçe emniyet müdürlüğünde sorguları yapılan şüpheli Ali Asker K. cinayeti işlediğini itiraf etti. Katil zanlısı verdiği ifadesinde D.B.’nin kendisinin kız arkadaşı olduğunu ve eskortluk yaptığını belirterek, olay günü kendisini arayarak “Kız arkadaşım beni arayıp otelde kendisinin darp edildiğini söyledi. Bende oda numarasını biliyordum. Otele gidip vurdum” iddiasında bulundu. Özbekistan uyruklu D.B. de ifadesinde, odada kaldığı doktorun kendisini darp ettiğini iddia ederek erkek arkadaşını arayıp olayı anlattığını söyledi.

6 SABIKA KAYDI ÇIKTI

Cinayetle ilgili sürdürülen soruşturma kapmasında, 26 yaşındaki şüpheli Ali Asker K.’nın çeşitli suçlardan 6 sabıka kaydı olduğu belirlendi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor.