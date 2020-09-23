Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSon dakika! Dokunmayın! Cezası73 bin TL
ABONE OL

Aklınızdan bile geçirmeyin! Cezası 73 bin TL

Hatay'ın Arsuz sahilinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan kum zambakları koruma altına alındı. Zambakların sökülmesi, ticaretinin yapılması ve yurt dışına çıkartılmaya çalışılması durumunda bitki başına 73 bin TL para cezası uygulanıyor

hatay zambak
DHA

Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve Dünya Doğal Koruma Birliğince koruma altına alınan, nergisgiller familyasına ait kum zambakları, beyaz rengiyle sahilleri gelinlik gibi süslüyor.

Görüntüsüyle görenleri büyüleyen kum zambaklarının sökülmesi, ticaretinin yapılması ve yurt dışına çıkartılmaya çalışılması durumunda bitki başına 73 bin TL para cezası uygulanıyor. Ayrıca sahilde zambakların bulunduğu bölgelere yerleştirilen tabelalar ile kum zambaklarının korunması gerektiğini, ilgili yasağa uymayanlara para cezası uygulandığı duyuruluyor.

Arsuz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Gözcüler ve Gökmeydanı mahallelerindeki sahil şeridinde doğal olarak yetişen kum zambaklarını yerinde inceleyerek, mevcut durumlarını, çiçek açma ve çevresindeki sayılarını kontrol etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi... Hiç gitmedi, hatalı park cezası geldi
GÜNDEMHiç gitmedi, hatalı park cezası geldi
Meteoroloji'den son dakika 8 il için sağanak uyarısı! - Hava durumu
GÜNDEM8 il için sağanak uyarısı
Adana'da hırsızlık şüphelisini köpek havlamaları ele verdi
GÜNDEMHırsızlık şüphelisini köpek ele verdi
Ankara'da silahlı saldırı: 2 yaralı
GÜNDEMAmca ve yeğene silahlı saldırı
Sakarya'da fabrikanın kazan dairesi patladı! Şans eseri faciadan dönüldü
GÜNDEMFabrikada kazan dairesi patladı, faciadan dönüldü
Kahramanmaraş'ta "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü polise çarptı
GÜNDEMDur ihtarına uymayan sürücü polise çarptı!
12 ilde dolandırıcılık operasyonu! 37 kişi gözaltına alındı
GÜNDEMİstanbul merkezli 12 ilde dolandırıcılık operasyonu
Suudi Arabistan duyurdu! Umre ne zaman yapılacak? Umre turları başladı mı?
GÜNDEMUmre ne zaman yapılacak?
Koronavirüsten öldü, gömüldükten sonra tabutu yakıldı
GÜNDEMKoronavirüsten öldü, tabutu yakıldı
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?
GÜNDEM65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X