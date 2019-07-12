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Dolar haftanın son gününe 5.68 liradan başladı

HABERTURK.COM

Geçtiğimiz haftayı 5.62 lira seviyesinden kapatan dolar haftanın ilk gününde Merkez Bankası'nın tepesindeki değişimle sert yükselmişti. Ardından Fed'den faiz indirimi beklentisini artıran açıklamalar gelmesi ve mayıs ayında cari fazla verilmesiyle 5.70 liranın altına geriledi. Dolar haftanın son işlem gününe 5.68 liradan başladı

dolar

Dolar/TL'de Fed iyimserliğinin yanında mayısta 151 milyon dolar cari fazla verilmesiyle iyimserlik devam ediyor. Haftanın ilk gününde Merkez Bankası'nın tepesindeki değişimin etkisiyle dolar/TL'de hızlı bir artış yaşanmıştı. 

Geçtiğimiz haftayı 5.62 seviyesinden kapatan dolar/TL pazar gecesi düşük hacimli piyasada 5.82'yi görmüştü. Pazartesi gününü 5.73 liradan kapayan dolar salıdan itibaren Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla tüm dünyada olduğu gibi TL karşısında da değer kaybetmeye başladı. 

Fed Başkanı'nın Temsilciler Meclisi ve Kongre'de yaptığı konuşmalar bu yıl Fed'in üç faiz indirimine gideceği, bu ay yapması beklenen faiz indiriminin çeyrek baz puandan fazla olabileceğine yönelik inanç yükseldi. Bunun etkisiyle doların diğer ana para birimleri karşısındaki değerini ölçen Dolar Endeksi'nde son 3 günde yüzde 1'e yakın kayıp yaşandı. 

CARİ FAZLA ETKİLİ OLDU

Çarşamba günü 5.73-5.75 lira aralığında hareket eden dolar düne de bu seviyelerden başlamıştı. Ancak sabah saatlerinde mayıs ayı ödemeler dengesi istatistiklerinin açıklanmasıyla dolar/TL'de kritik destek noktası olarak gösterilen 5.70 kırıldı. Merkez Bankası'nın mayıs ayında 151 milyon dolar cari fazla verildiğini açıklamasıyla dolar perşembe gününü 5.67 seviyesinden kapattı. 

Dolar, bugüne ise sabah saatlerinde dünkü kapanışına yakın bir şekilde 5.68 liradan işlem görerek başladı. 

 

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