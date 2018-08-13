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Kurda yükselişe devam mı tamam mı?

Doların TL karşısında artışı cuma günü yüzde 16 artışla kapandı. TL'nin dolar karşısında kaybı yıl sonuna göre yüzde 41 oldu. 2001 yılında yaşanan devalüasyonda ise TL'nin kaybı yüzde 59.9 oldu. Hafta sonu yaşanan şok gelişmelerin ardından devlet ortaya çıktı. Bakan Berat Albayrak'ın açıklamaları, Merkez Bankası'nın likidite sağlaması ve BDDK'nın swap işlemlerini sınırlandırmasıyla kur atağına karşı kalkan oluşturuldu. Peki kurun bundan sonraki seyrinde belirleyici olan ne olacak? Habertürk'ten Abdurrahman Yıldırım piyasaları yorumladı

13.08.2018 - 15:25 | Güncelleme:

Cuma gününü doların TL karşısında yüzde 16 artışıyla kapattık. Böyle bir günlük artış en son 2001 devalüasyonu sırasında yaşanmıştı. Yine aynı gün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın “Yeni Ekonomik Yaklaşımını” açıklamasının pozitif etkisini de ABD Başkanı Donald Trump’ın twitter mesajı sildi süpürdü.

Sonuçta Cuma günü kapanış itibariyle dolar TL’ye karşı yıl sonuna göre yüzde 69.7,  son bir yıla göre de yüzde 81.6 arttı. TL’nin dolara karşı kaybı ise yıl sonuna göre yüzde 41’i, son bir yılda da yüzde 44.9’u buldu.

-2001 devalüasyonu sırasında ise TL’nin değer kaybı yüzde 59.9’a varmıştı. Bu anlamda 2001’i yakalamaya sadece 15 puan kaldı. Merkez Bankası, diğer kamu kuruluşları ve devlet ise kur gelişmeleri karşısında geçen hafta sonuna kadar herhangi bir aksiyon almadı. Özellikle Cuma günü “Köpeksiz köy bolmuş, değneksiz geziyor” sözünü hatırlatırcasına hareketler gördük.

DEVLET NİHAYET ORTAYA ÇIKTI

-Hafta sonu ise yaşanan şok gelişmenin üzerinden iki gün geçti. İnsanlar hesap kitap yaptı, riskleri ve fırsatları iyice düşündü ve soruşturdu. Haftaya negatif enerji biriktirmiş olarak başlayacakken, bu durum da yeni türbülanslar yaratmaya adayken, devlet nihayet çıktı.

-Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamaları ve genel tutuma vurgu yaparak, Merkez Bankası bankacılık sistemine hem döviz hem de TL likiditesi vererek, BDDK da Londra ile yapılan döviz takası işlemlerini sınırlandırarak kur atağına karşı kalkan oluşturdu.

 SİSTEM KENDİNİ SAVUNMAYA GEÇTİ

-Kurda geçen hafta ile bu hafta arasında ve bundan sonra da temel farklılık burada. Geçen hafta atak yapanların karşısında sistem savunmada değildi. Bu hafta ise sistem kendini savunmaya geçti. Piyasaya da denge geldi. Bunun sonucudur ki dolar 7 TL’nin üzerine çıkmışken geri döndü ve 6.5-7 TL arasında yüksek dalgalı bir eğilime girdi.

-ABD öncülüğünde başlayan kur atağına devlet tarafından karşılık verilmesi yeni bir durumdur. Artık kur başıboş şekilde, tamamen serbestçe yukarı yönlü hareketini sürdüremeyecek. En azından engellerle karşılaşacak. Bu nedenle kurda 26 Temmuz’dan bu yana gördüğümüz sürekli yükselişin yerini, yüksek oynaklığın alması beklenebilir.

 YENİ VE BELİRLEYİCİ OLAN

 -Bu yüksek oynaklık yaşanırken kur her iki yönlü de hareket edebilir. Devamlı yükselişten, yüksek oynaklık dönemine geçmek, bundan sonra ille de yükseliş durabilir anlamına gelmez. Çünkü ABD ile yaşanan kriz çözülmedi. Sorunumuz her ne ise halledemedik. Bu açıdan karşı taraftan düşmanca tutumun devamı gelebilir. Türkiye bir taraftan kur yangınını kontrol altına almaya ve söndürmeye çalışırken, karşı taraf yangına yeni yakıtlar taşıyabilir.

-Bu durum karşısında da yeni önlemler alınabilir veya alınmış önlemlerin boyutu büyütülebilir. Önemli olan yangının varlığını kabullenmek ve müdahale etmeye karar vermekti. Bu müdahale pazar gecesi itibariyle başladı. Kurun seyrinde yeni ve belirleyici olan bu.

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