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Son Dakika: Merkez Bankası'ndan TL ve döviz için likidite atağı

Son dakika haberi... Merkez Bankası, "finansal piyasaların etkin işleyişinin desteklenmesi ve bankalara likidite yönetiminde esneklik sağlanması amacıyla zorunlu karşılık oranlarında düzenlemeye gidilmiştir" diyerek yeni zorunlu karşılık oranlarını açıkladı. Yapılan hamleyle finansal sisteme 12 milyar dolarlık likidite sağlanmış oldu

13.08.2018 - 08:23 | Güncelleme: HABERTURK.COM
Merkez Bankası, piyasalara dönük bir hamle daha yaptı. Yapılan açıklamada, finansal piyasaların etkin işleyişinin desteklenmesi ve bankalara likidite yönetiminde esneklik sağlanması amacıyla denildi. Açıklama şöyle;

• Türk lirası zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 250 baz puan indirilmiştir. 

• Yabancı para diğer yükümlülükler için aşağıdaki vadelerde zorunlu karşılık oranları 400 baz puan indirilmiştir.

Yabancı Para Diğer Yükümlülükler Mevcut Zorunlu Karşılık Oranları Yeni Zorunlu Karşılık Oranları
1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli % 24 % 20
2 yıla kadar (2 yıl dâhil) vadeli % 19 % 15
3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli % 14 % 10

• Yabancı para yükümlülükler için azami ortalama tesis imkanı yüzde 8’e çıkarılmıştır.

• Rezerv Opsiyonu Mekanizması kapsamında Türk lirası yükümlülükler karşılığında ABD dolarının yanısıra euro cinsinden de zorunlu karşılık tesis edilebilecektir.

Değişiklik ile finansal sisteme yaklaşık 10 milyar TL ve 6 milyar ABD doları ile 3 milyar ABD doları tutarında altın cinsinden likidite sağlanmış olacaktır. Böylelikle toplamda 12 milyar dolar likidite sağlanmış oldu.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

ZORUNLU KARŞILIKLAR NEDİR?

Zorunlu karşılıklar, mevduat kabul eden bankaların bu mevduatlara karşılık olarak, merkez bankasında tutmaları gereken mevduatlarının kanunen saptanmış oranıdır.

Zorunlu karşılık oranları merkez bankaları için para politikası aracı olarak kullanılabilir. Piyasadaki para miktarı bu oranlarla ayarlanır ve bankaların kredi tabanını direkt olarak etkiler.

Eğer banka atıl paraya - kredi veya yatırım için kullanılmamış, bankada biriken para - sahip değilse, zorunlu karşılık oranı artırıldığında bankalar verdikleri kredileri geri çağırır, bu da para arzının azalmasına yol açar; zorunlu karşılık oranı azaltıldığında zorunlu karşılıkların bir kısmı kullanılabilir para haline gelir, yani kredi tabanının artmasına yol açar.

Bu da zorunlu karşılık oranının, artırılması sonucunda daralmacı para politikası aracı olarak, azaltılması sonucunda ise genişlemeci para politikası aracı olarak kullanıldığını gösterir. Günümüzde de finansal risklerin artması sonucunda etkili bir para politikası aracı olmuştur.

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Yorumlar 12
  • Misafir 12 dakika önce
    eee bi faydasını görmedik dolar yine yükseliyor
  • Misafir 14 dakika önce
    Reis arkandayız yürü be kim tutacak seni bu millet arkandayken
  • Misafir 21 dakika önce
    Dolar 4 lirayı devirdikten sonra mı atak yapıyorsunuz. Yeni mi aklınıza geldi.
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