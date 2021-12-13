Dolar ne kadar kaç TL? 14 Aralık Pazartesi günü dolar TL 14 lirayı aştı. Peki, dolar neden yükseliyor? Merak edenler için güncel kur bilgisini ve doların neden yükseldiğini haberimizde derledik. İşte güncel dolar TL kuru be "Dolar neden yükseliyor?" sorusunun cevabı...

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Dolar TL kuru serbest piyasada ABD doları saat 10.00 itibariyle 14.40 TL'yi aştı. Yükselişte ise Çarşamba akşamı ABD Merkez Bankası FED'in faiz artırımı yapması yönündeki beklentiler ana etkenler arasında yer alıyor. Ayrıca ABD'de açıklanan enflasyon oranları FED'in faiz artırımı yönündeki beklentiyi kuvvetlendirdi.

Ayrıca Perşembe günü TCMB'nin faiz indirimi yönünde karar alması yönündeki tahminlerin piyasa üzerindeki etkisi FED ve TCMB'nin faiz kararları öncesinde piyasaları hareketlendirdi.

Bu arada Euro da 16.30 liranın üzerini gördü. Analistler Merkez Bankası'ndan satış gelmemesiyle TL'deki erimenin hızlandığını belirtti.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

Bu hafta gözler Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararında olacak. Bu toplantıdan yeni bir faiz indirimi bekleniyor.

20 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen AA Finans anketinde beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

Reuters anketine katılan 13 kurumun 12’si de haftalık repo faizinin 25 ila 200 baz puan indirilmesini beklediğini belirtti. Bu ankette de beklentilerin medyanı 100 baz puan indirim oldu.