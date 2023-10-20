Son dakika: Dolar ve enflasyon yıl sonu beklentisinde yükseliş! Yıl sonu enflasyon artış oranı ve dolar ne kadar olacak? - Para Haberleri

Son dakika: Dolar ve enflasyon yıl sonu beklentisinde yükseliş! Yıl sonu enflasyon artış oranı ve dolar ne kadar olacak? - Para Haberleri

Enflasyon ve dolar beklentisinde yükseliş Merkez Bankası'nın ekim Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu TÜFE beklentisi 67.22'den yüzde 68.01'e yükseldi. 12 ay sonrası için dolar/TL beklentisi 37.26'dan 38.64'e çıktı

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 70 katılımcıyla gerçekleştirdiği ekim ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Buna göre katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi eylül ayında yüzde 67.22 iken, bu anket döneminde yüzde 68.01'e yükseldi.12 ay sonrası TÜFE beklentisi de 44.94'ten, yüzde 45.28'e çıktı.

Enflasyon beklentilerindeki değişim: Katılımcıların yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 30.14 TL seviyesindeyken, ekimde 30.05 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 37.26 TL'den 38.64 TL'ye çıktı. REKLAM

Kur beklentilerindeki değişim FAİZ BEKLENTİLERİ Katılımcıların politika faizi olan TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına yönelik ay sonu beklentisi yüzde 33.68 olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz ay Merkez Bankası 500 baz puanlık faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 30'a yükseltti. Anket sonuçları katılımcıların Merkez'in bu ay artırımlarda bir nebze frene basmasını beklediğini gösterdi. Gram altın 2 haftada yüzde 10 yükseldi 2023 YILI BÜYÜME ÖNGÖRÜLERİ YÜKSELDİ Katılımcıların GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi eylül ayında yüzde 3,9 iken, bu ay yüzde 4,1'e çıktı olarak gerçekleşmiştir. Buna karşılık 2024 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,8'den yüzde 3,4'e geriledi. YENİLENEN KATILIMCI LİSTESİYLE İLK ANKET Ekim anket yenilenen katılımcı listesiyle yayımlanan ilk anket oldu. 11 Ekim'de Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nin katılımcı listesinin, anketin temsil gücünün artırılması amacıyla güncellenmesine karar verdiğini duyurmuştu. Eylül anketi 41 kişiyle gerçekleştirilirken bu ay katılımcı sayısı 70'e çıktı.