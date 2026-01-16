Trabzon’da ava çıkan avcılar karşılaştıkları domuzun saldırısına uğradı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, yaşlı avcı arkadaşlarının müdahalesi ile saldırıda ağır bir yara almaktan kurtuldu

''AYAKKABIMI YEDİ ONUNLA MÜCADELE ETTİN''

Domuz saldırısına uğrayan avcı: "Ayakkabımı yedi, onunla mücadele ettim, kalkamadım kalksam onu boğacaktım" diye ekledi.

YABAN DOMUZU AVCIYI YERE DEVİRDİ

DOMUZU VURARAK ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Hasan Hacıhamzaoğlu isimli 64 yaşındaki avcıyı saldırı sırasında yere deviren yaban domuzu, yerde de saldırmaya devam etti. O anlar avcılarda büyük paniğe neden olurken, avcıların hızlı müdahalesiyle yaban domuzu vurularak etkisiz hale getirildi.

BACAĞINDAN YARALANDI

Yaşanan olayda bacağından yaralanan Hasan Hacıhamzaoğlu tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü.