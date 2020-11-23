İHA

Yangın, öğle saatlerinde merkez Yıldırım ilçesinde bulunan 4 katlı apartmanın 3. katında meydana geldi. Dairede çıkan yangın sonucu evde bulunan bir kişi ve 2 kedi yoğun çıkan dumanların arasında kaldı.

İHA'nın haberine göre, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yoğun dumanların arasından çıkarılan ev sahibi ve 2 kediye sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Kedilerden biri kurtarılamazken, diğer kedi ise sağlık ekipleri tarafından verilen oksijen ile hayata tutundu. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale gelirken, polis yangınla alakalı tahkikat başlattı.