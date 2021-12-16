Trafiği kapattılar! Gören şoke oldu! 0:00 / 0:00

DHA

Hatay'da önceki akşam İskenderun-Adana Karayolu üzerindeki battı-çıktı içerisinde bir düğün konvoyundaki kişiler, 5 araçla yolu trafiğe kapatıp, yol ortasında göbek atmaya başladı.

TEPKİLERE KULAK ASMADILAR

DHA'da yer alan son dakika haberine göre düğün konvoyundaki kişiler, trafikteki diğer araç sürücülerinin korna çalıp, tepki göstermesine rağmen bir süre daha oynadıktan sonra araçlarına binip, uzaklaştı.

O ANLAR KAMERAYA DA YANSIDI

Trafiğin kilitlenmesine neden olan olay, bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülenip, sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

ARAÇLARIN PLAKALARI TESPİT EDİLDİ

Sosyal medyadaki görüntüleri ihbar olarak kabul eden İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) kameralarından konvoydaki 5 aracın plakasını tespit etti.

5 ARACA 2 BİN 600 TL CEZA KESİLDİ

Plakası belirlenen 5 araca toplamda 2 bin 600 lira para cezası kesildiği bildirildi.