Hatay'ın İskenderun ilçesi kent merkezinde bulunan bir düğün salonunda gelin ve damat yakınları arasında ‘siz çok oynadınız’ tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı.

POLİS OLAYA MÜDAHALE ETTİ

İHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine düğün salonuna çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri tarafları güçlükle yatıştırdı. Bu sırada gerginliğin devam etmesi üzerine gelin ve damat salondan erken ayrıldı. Yaralananın olmadığı ‘çok oynadınız’ kavgasının ardından taraflarda salondan ayrıldı.