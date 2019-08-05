Lüleburgaz ilçesinde düğünde yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 70 kişi tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, Ahmetbey beldesinde düğünde yedikleri yemek sonrası bulantı ve kusma şikayeti ile birçok kişi Lüleburgaz Devlet Hastanesine başvurdu.

Tedaviye alınan 70 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA'nın haberine göre; Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, hastanedeki vatandaşları ziyaret ettikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çok şükür bir problem görünmüyor ama toplu bir sıkıntı yaşanmış. Yemek numuneleri Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi." diye konuştu.

Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Sami Saçkan ile Tarım ve Orman Müdürü Abuzer Sağdıç da hastaneye giderek yetkililerden bilgi aldı.