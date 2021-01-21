Dünya liderlerinden Biden mesajı! 0:00 / 0:00

Reuters

Avustralya Başbakanı Scoot Marris, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Başkan Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i yeminleri için tebrik ederim. Avustralya ve ABD ilişkileri daha önce hiç bu kadar önemli olmamıştı. İkisine de görevlerinde başarılar diliyorum. Yeni yönetimle yakından çalışmayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ise yazılı mesajında şu ifadeleri kullandı;

"Uluslararası kurallara dayalı düzene ortak bir yatırımımız var, Başkan Biden'ın ABD'nin Paris Anlaşması'na yeniden katılma ve Dünya Sağlık Örgütü'nden çekilmesini durdurma kararını memnuniyetle karşılıyorum.

Başkan Biden'ın göreve başlarken verdiği birlik mesajı Yeni Zelandalılar arasında yankı uyandıran bir mesajdır ve Yeni Zelanda adına başkanlığına başlarken ona başarılar diliyorum"

"AMERİKA GERİ DÖNDÜ"

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, Twitter hesabından paylaştığı mesajında Biden'ı tebrik etti. Jae-in, "Göreve başladığınız için tebrikler. Amerika geri döndü. Amerika’nın yeni başlangıcı demokrasiyi daha da güçlendirecek. Korelilerle birlikte "America United" yolculuğunuzun arkasındayım" dedi.

Parlamentoda konuşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise, "Biden ve yeni ABD yönetimiyle çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. İki ülke arasında, iklim değişikliğindeki sorunlarda, pandemi sorunlarında ve transatlantik güvenliği sağlama konularında işbirliğini geliştirmeyi diliyorum" dedi.

"BIDEN'IN BEYAZ SARAY'A TAŞINMASI BENİ ÇOK RAHATLATTI"

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, video mesajında demokrasi için iyi bir gün olduğuna değindi. Steinmeier, "Bugün demokrasi için güzel bir gün. Amerika Birleşik Devletleri'nde muazzam zorluklarla karşılaştı ve dayandı. Amerika’nın kurumsal dokusunu yırtma girişimlerine rağmen, valiler, yargı ve Kongre güçlü olduklarını kanıtladılar. Bugün Joe Biden'ın başkan olarak yemin etmesi ve Beyaz Saray'a taşınması beni çok rahatlattı. Almanya'da birçok insanın bu duyguyu paylaştığını biliyorum" ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov 'Silahları kontrol antlaşmasını genişletme' toplantısının ardından "Rusya bu anlaşmanın korunmasından yanadır. Amerikalı meslektaşlarımız aslında bu anlaşmayı korumaktan yana siyasi bir irade gösterirlerse, bu memnuniyetle karşılanabilir." dedi.