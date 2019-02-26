Kuzey Kore'den zırhlı treniyle hareket eden Kim'in trenle Çin üzerinden yapacağı binlerce kilometrelik yolculuk yaklaşık 60 saat sürdü. ABD Başkanı Trump'ın ise akşam saatlerinde Vietnam'a gelmesi bekleniyor.

Kim Jong Un'un zırhlı aracıyla Vietnam'ın başkenti Hanoi'ye ulaştığı, zırhlı aracın etrafında yaklaşık 10 korumanın yer aldığı görüldü.

Melia Hotel'de kalacak olan Kuzey Kore lideri gazeteciler, polisler ve vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılanırken, fotoğraf çekme yarışına girildi.

Çin sınırındaki Dong Dang kasabasından başkent Hanoi'ye kadar uzanan 170 kilometrelik otobanın pazartesi günü saat 19.00'dan itibaren kısmen, salı günü ise 06.00-14.00 saatleri arasında tamamen araç geçişlerine kapatılacağı duyurulmuştu.

SAVAŞIN BİTİŞİNİ İLAN EDEBİLİR

Güney Kore, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında 27-28 Şubat'ta Vietnam'da yapılacak zirvede liderlerin Kore Savaşı'nın bitişini ilan etmesini beklediklerini bildirdi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kim Eui-kyeom, ABD ile Kuzey Kore'nin Vietnam'ın başkenti Hanoi'de yapılacak zirvede Kore Savaşı'nın bittiğini resmen ilan edebileceklerini belirtti.

Trump, Twitter hesabından Hanoi'deki zirvede Kim ile görüşmeyi dört gözle beklediğini paylaşarak, "Kuzey Kore, Kim Jong-un liderliğinde büyük bir ekonomik güç merkezi olacak. Bazılarını şaşırtabilir ama beni şaşırtmaz. Çünkü onu tanıma fırsatı buldum ve bunu yapabileceğini iyice anladım. Kuzey Kore farklı türde bir füze haline gelecek. Ekonomik olanı." ifadesini kullanmıştı.

YARIN BİR ARAYA GELECEKLER

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı'nın Çarşamba akşamı bire bir görüşme için Kim Jong Un ile buluşacağını ve ardından akşam yemeği yiyeceklerini duyurdu.

Akşam yemeğinde Trump ve Kim Jong-un’a birer tercüman ve iki misafir eşlik edecek. İki liderin perşembe günü tekrar görüşeceği açıklandı.