        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: "Duran Adam" eylemi davasında yargılanan 19 sanığa beraat kararı | Son dakika haberleri

        "Duran Adam" eylemi davasında yargılanan 19 sanığa beraat kararı

        İstanbul 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi, Gezi Parkı eylemlerinin yıl dönümünde Taksim'de gerçekleştirilen "Duran Adam" eylemine katıldıkları gerekçesiyle yargılanan 19 kişi hakkında beraat kararı verdi. Mahkeme, eylemin cebir ve şiddet içermediğini ve anayasal hak kapsamında kaldığını belirterek suçun unsurlarının oluşmadığına hükmetti

        Habertürk
        Giriş: 04.03.2026 - 14:52
        "Duran Adam" davasında 19 beraat
        İstanbul 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi, Gezi Parkı eylemlerinin yıl dönümünde Taksim’de sergilenen “Duran Adam” eylemine katıldıkları gerekçesiyle yargılanan 19 kişi hakkında kararını açıkladı. Sanıkların tamamı hakkında beraat kararı verildi.

        Gezi Parkı eylemlerinin 12’nci yıl dönümünde, 28 Mayıs akşamı Taksim Meydanı’nda toplanan bir grup genç, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde “Duran Adam” eylemi gerçekleştirmişti.

        Polis ekiplerinin müdahale ettiği eylemde, 2’si çocuk olmak üzere toplam 21 kişi gözaltına alınmıştı. Çocuklar gece saatlerinde serbest bırakılırken, diğer 19 kişi çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Mayıs’ta Taksim Meydanı’nda düzenlenen “sabit bekleme” eylemine katıldıkları iddiasıyla 19 kişi hakkında, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçlamasıyla dava açmıştı.

        Yargılanan 19 kişinin beraatine karar verildi. Kararın gerekçesinde "sanıkların hareketlerinin cebir ve şiddet içermediği, silahsız ve saldırısız olduğu, kamu düzenini bozan ve insanların mal ve can güvenliğini tehlikeye atan bir boyutta olmadığı, sanıkların anayasal toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkı kapsamında hareket ettikleri sonucuna varılarak sanıkların üzerine atılı suçun unsurları itibariyle oluşmadığı"na yer verildi.

