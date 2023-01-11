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Düzce depreminde sarsıcı şüphe: Bir değil 2 fay kırıldı!

Düzce'de 23 Kasım'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremle ilgili sarsıcı bir şüphe ortaya çıktı. Buna göre sarsıntı anında bir değil peş peşe iki fay hattının kırılmış olabileceği kaydedildi. Habertürk'e konuşan ve bölgede çalışmalara başlayan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Erhan Altunel, "Deprem, yüzeyde kırık oluşturmadığı için direk gözlem yapma imkanı yok. Ancak sismik veriler faylanmanın türü hakkında bilgi veriyor. Buna göre sismik verilerin ayrıntılı analizi arka arkaya iki deprem olduğunu göstermektedir" ifadelerini kullandı. Kenan Butakın'ın haberi...

Son dakika: Düzce depreminde endişelendiren ayrıntı: Bir değil 2 fay kırıldı! - Haberler

Düzce, 23 Kasım'da sabah saat 04.08'de 5.9 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Deprem meydana geldikten sonra en büyüğü 4.3 olmak üzere 261 artçı sarsıntı yaşandı. İki kişinin hayatını kaybettiği depremde Düzce kent genelinde 37, İstanbul'da 2, Zonguldak'ta 10, Sakarya'da 26, Bolu'da 14 ve Bursa'da da 4 kişi olmak üzere toplamda 93 kişi yaralandı.

Türkiye'ye bir kez daha deprem gerçeğini hatırlatan anlarda ise büyük bir facianın yaşanmamasının en önemli nedeninin kentsel dönüşüm çalışmaları olduğu ortaya çıktı. Depremin ardından da uzmanlar bölgedeki fay hatlarını mercek altına aldı.

Habertürk ise Düzce depremi ile ilgili dikkat çeken bilgilere ulaştı. Sarsıntının hemen ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Erhan Altunel, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi'nden Prof. Dr. Serdar Akyüz ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü'nden Prof. Dr. Ali Pınar, bölgedeki fay hatlarını ve depremin oluş şeklini incelemeye aldı.

23 Kasım 2022 depremlerinin meydana geldiği b&ouml;lgedeki ana aktif fayların şematik g&ouml;sterimi. Siyah &ccedil;izgiler 1999 depremlerinde kırılan fayla, kırmızı &ccedil;izgiler 23 Kasım 2022 depremlerinde kırılan faylar, kırmızı yıldızlar depremlerin merkez &uuml;ss&uuml;, (1) ilk deprem, (2) ikinci deprem. Soru işareti Karedere Fayı&rsquo;na dikkat &ccedil;ekmektedir.
23 Kasım 2022 depremlerinin meydana geldiği bölgedeki ana aktif fayların şematik gösterimi. Siyah çizgiler 1999 depremlerinde kırılan fayla, kırmızı çizgiler 23 Kasım 2022 depremlerinde kırılan faylar, kırmızı yıldızlar depremlerin merkez üssü, (1) ilk deprem, (2) ikinci deprem. Soru işareti Karedere Fayı’na dikkat çekmektedir.

Ortaya ise dikkat çeken bir şüphe çıktı. Prof. Dr. Erhan Altunel, Habertürk'e yaptığı açıklamada 5.9 şiddetindeki depremde bir değil 2 fay hattının kırıldığı yönünde şüphelerin olduğunu kaydetti. Altunel, şunları söyledi:

"23 Kasım 2022 tarihinde Düzce’de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem ayrıntılı incelendiğinde, bu depremin fayların davranışları konusunda önemli bilgiler sağladığı görülmektedir. Deprem yüzeyde kırık oluşturmadığı için direk gözlem yapma imkanı yoktur ancak sismik veriler faylanmanın türü hakkında bilgi vermektedir.

"SİSMİK AKTİVİTELER İNCELENECEK"

Sismik verilerin ayrıntılı analizi arka arkaya iki deprem olduğunu göstermektedir. İlk kırılmanın doğrultu atımlı fay üzerinde, ikinci kırılmanın ise bindirme fayı üzerinde meydana geldiği düşünülmektedir. Sismik veriler bölgedeki jeolojik verilerle birlikte değerlendirildiğinde, ilk depremin 12 Kasım 1999’da kırılan fayın batı ucunda, ikinci depremin ise 17 Ağustos 1999 depreminde kırılan fayın kuzeydoğu ucunda meydana geldiği görülmektedir. Kuzey Anadolu Fayı’nın bu kesimindeki deprem aktivitesinin özellikle Karadere Fayı’nın davranışı açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Sağlıklı sonuçlar elde edebilmek için sismik ve fayların uzun dönem deprem aktivitelerine ait jeolojik veriler birlikte değerlendirilmelidir."

23 Kasım 2022 tarihinde meydana gelen depremin yeri ve art&ccedil;ı depremlerin dağılımı
23 Kasım 2022 tarihinde meydana gelen depremin yeri ve artçı depremlerin dağılımı

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