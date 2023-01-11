Düzce depreminde sarsıcı şüphe: Bir değil 2 fay kırıldı!

Düzce, 23 Kasım'da sabah saat 04.08'de 5.9 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Deprem meydana geldikten sonra en büyüğü 4.3 olmak üzere 261 artçı sarsıntı yaşandı. İki kişinin hayatını kaybettiği depremde Düzce kent genelinde 37, İstanbul'da 2, Zonguldak'ta 10, Sakarya'da 26, Bolu'da 14 ve Bursa'da da 4 kişi olmak üzere toplamda 93 kişi yaralandı.

Türkiye'ye bir kez daha deprem gerçeğini hatırlatan anlarda ise büyük bir facianın yaşanmamasının en önemli nedeninin kentsel dönüşüm çalışmaları olduğu ortaya çıktı. Depremin ardından da uzmanlar bölgedeki fay hatlarını mercek altına aldı.

Habertürk ise Düzce depremi ile ilgili dikkat çeken bilgilere ulaştı. Sarsıntının hemen ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Erhan Altunel, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi'nden Prof. Dr. Serdar Akyüz ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü'nden Prof. Dr. Ali Pınar, bölgedeki fay hatlarını ve depremin oluş şeklini incelemeye aldı.