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Düzce'ye destek yağıyor

Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, AFAD yardım gönderdi.

Son dakika: Düzce'ye destek yağıyor
Düzce'ye destek yağıyor
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HABERTURK.COM

Düzce'de meydana gelen deprem sonrası yardım ekipleri bölgeye ulaştı. Bakanlık ve yardım kuruluşlarından bölgede ihtiyaçlar karşılanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık "Düzce Gölyaka’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin etkilerini azaltmak amacıyla 5 araç 20 meslek elemanından oluşan 10 Psikososyal Destek Ekibi görevlendirdik. Ekiplerimiz KYK yurtları ve toplanma alanlarında vatandaşlarımıza destek verecek" dedi.

AFAD'dan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Düzce Gölyaka’da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından an itibarıyla; en büyüğü 4,3 olmak üzere 74 artçı yaşanmıştır. Düzce’de 1’i ağır olmak üzere 32, İstanbul, Bolu ve Zonguldak’ta birer kişi olmak üzere toplamda 35 vatandaşımız yaralanmıştır.

Bölgeye 10.000 adet battaniye ile 480 aile tipi, 20 genel maksat çadırı gönderilmiştir. 10 adet mobil baz istasyonu yönlendirilmiştir. Bölgeye 1 Mobil Koordinasyon Tırı ile 1 Sosyal Çalışma Tırı sevk edilmiştir."

KALP KRİZİNDEN HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika haberine göre AFAD, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde 46 kişinin yaralandığını ve bir kişinin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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