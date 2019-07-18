Cumayeri’nde gece saatlerinde başlayan sağanak yağış sel ve su baskınlarına neden oldu. Cumayeri Dokuzdeğirmen Köyü sınırlarında yollarda yaşanan heyelan nedeniyle Dokuzdeğirmen köyü ile Yeşiltepe, Çelikdere, Harmankaya ve Büyük Melen köylerine ulaşım sağlanamıyor. Bu bölgede bulunan Nehir Evi denilen rafting bölgesinde ise 10 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanları kurtarmak için Genelkurmay Başkanlığı’ndan helikopter talep edildi.

"10 ARKADAŞIMIZ MAHSUR"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Düzce Valisi Zülkif Dağlı, “Çok geçmiş olsun. Nehir Evleri denen bölgede 10 arkadaşımız mahsur bekliyor. Jandarma Genel Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, AFAD Başkanlığı vasıtasıyla talebimizi yaptık, şuanda bekliyoruz. Helikopter bekliyoruz. Helikopter gelince arkadaşlarımızı kurtaracağız. Şu an için sular o bölgede halen yüksek. Arkadaşlarımızın hayati tehlikesi şuan için görünmüyor. 1 arkadaşımızın astım rahatsızlığı var, 1 arkadaşımızın bacağında hafif yara var. Ancak onlar sabır ediyor. İnşallah yetişeceğiz ve kurtaracağız" dedi.

"HELİKOPTER AYARLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Cumayeri Kaymakamı Haluk Çakmak, yağmurun daha da arttığını belirterek, Nehir Evleri bölgesinde mahsur kalanların olduğunu kaydetti.

Buradaki rafting merkezinin işleticisi ve günübirlik gelenlerin de orada bulunduğunu aktaran Çakmak, "Yaklaşık 10 kişi civarında orada kalanlar var, evlere sığınmışlar ama evlerin durumunun da iyi olmadığını söylüyorlar. Helikopter ayarlamaya çalışıyoruz. Helikopterden başka ulaşım aracı oraya gidebilecek gibi görünmüyor. Oradaki arkadaşlarla irtibat kurduk, iyiyiz diyorlar." diye konuştu.

Ayrıca bölgede AFAD, İl Özel İdaresi, UMKE ve gönüllü arama kurtarma ekipleri de bölgeye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.