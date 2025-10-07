Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı kamu görevlilerine ait elektronik imzaları taklit ederek, sahte eğitim sertifikası ve sürücü belgesi düzenleyenlere yönelik soruşturmada 92 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan teknik incelemeler sonucunda yasa dışı yollarla üretilen e-imzalar ile 33 kişiye sürücü belgesi ve 72 kişiye mesleki eğitim sertifikası oluşturulduğu tespit edildi.

Bunun üzerine başsavcılık, 1'i yönetici, 18'i örgüt üyesi olmak üzere toplam 125 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik ve bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme" suçlarından gözaltı kararı verdi.

Ankara merkezli 22 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 92 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda sahte belge ve dijital materyale el konuldu.

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.