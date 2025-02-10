Ege Denizi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, saat 23.16'da merkez üssü Ege Denizi olan 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 7 kilometre derinlikte meydana gelen depremin en yakın kara parçası olan Muğla'nın Bodrum ilçesine 160.66 kilometre mesafede olduğu belirtildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.